Принц Гарри исключён из числа претендентов на российский престол

Английский принц Гарри, которого ещё недавно многие сторонники возрождения монархии в России прочили на царский престол, не выдержал проверки временем. На прошлой неделе принц стал фигурантом громкого скандала. Достоянием всего мира стали его фото в обнажённом виде в компании голых девиц сомнительного поведения.

Как сообщает влиятельная английская газета TheTimes,после церемонии закрытия Олимпийских игр, на которых Гарри представлял британскую королеву, он отправился в США – в Лас-Вегас. Там перед возвращением к обязанностям капитана Армейского воздушного корпуса принц и «выпустил пар». Он пригласил в свой номер в отеле группу женщин, и вскоре события вышли из-под контроля.

Охрана принца не смогла проконтролировать ситуацию, и Гарри застигли резвящимся в голом виде. На одном из фото незадачливый принц обнимает обнажённую женщину с бильярдным кием. Королевские придворные просили английские СМИ не публиковать подобный компромат. Однако проконтролировать прессу США они оказались не в силах.

Несмотря на то что впоследствии Гарри пожалел о содеянном, его имиджу нанесён огромный урон – в том числе и в России. До последнего времени многие сторонники возрождения монархии в нашей стране считали принца реальным претендентом на царский престол. В этом году идею даже подхватил опальный олигарх Борис Березовский.С его подачи к обсуждению вопроса подключилась европейская пресса. Однако теперь о «царе Гарри» можно забыть. Голый «государь-император», резвящийся в компании проституток, это слишком даже для ко всему привычной России.