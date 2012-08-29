Горькая отрыжка «Голиковского арбидола»

Российские агентства и центры по изучению общественного мнения словно подменили. Накануне последних выборов президента и депутатов Госдумы они взахлёб утверждали, что все их опросы демонстрируют всенародную любовь к В. Путину и «Единой России».

Но не прошло и полгода после мартовских выборов, как те же агентства и центры поведали, что впервые за 12 лет число граждан, которые считают, что именно В. Путин несёт ответственность за проблемы России, превысило 50%. Мало того, по данным социологов Левада-Центра, число граждан, считающих «Единую Россию» «партией жуликов и воров», достигло 45%.

Что касается партии власти, то удивляться тут нечему. Постоянные скандалы с её членами, сказочные богатства функционеров, причём высшего звена, стали уже притчей во языцех.

Последний скандал связан с лидером партии – Медведевым. Стало известно о строительстве в маленьком волжском городке Плёс, что в Ивановской области, его «царской» дачи. Формально она принадлежит некоему благотворительному фонду «Дар». Но его управляющая компания расположена по одному адресу с благотворительным фондом социально-культурных инициатив жены г-на Медведева – Светланы Владимировны… Пусть бы себе строили, но при этом вырубили городскую берёзовую рощу и закрыли единственный в Центральной России туберкулёзный санаторий. В нём работали 300 из 2 тыс. жителей маленького Плёса. Таких примеров хватает.

Но почему так стремительно меняется отношение к Путину? Давайте вспомним – не менее крупные скандалы были связаны и с ближайшими коллегами Путина по правительству, его президентской администрации.

Их имена давно набили оскомину. Среди них герои публикаций в «АН»: Голикова и Христенко, Сердюков и Миллер, Фурсенки и Якунин, Мантуров и Левитин. Добавим к ним друзей нашего президента, которые в одночасье стали миллиардерами. При этом В. Путин, словно Христос, брал все их грехи на себя. И «голиковский арбидол» с томографами, и якунинские золотые «Сапсаны», и мантуровское умерщвление авиапрома.

При таких правилах игры совладать со страной и новым поколением её граждан проще всего в режиме «управляемого хаоса». Команда Б. Ельцина придумала для этого чеченскую войну. Нынешняя элита, когда морочить голову населению «планами на будущее» стало просто смешно, выпустила на царский престол панк-группу «PR». Вернее сделала всё, чтобы их дурацкая выходка приобрела вселенский масштаб. А когда волна, связанная с оглашением приговора, начала спадать, в бой были брошены крестоповальцы и православные дружинники. Появилась и «Народная воля» анонимных защитников «PR».Они пилят кресты и очень похожи на героев акунинского «Статского советника». Тех боевиков, кого вскормили в царской охранке и кем манипулировали тогдашние силовики.

Вообще говоря, немало общего можно найти между тем временем, что предшествовало обеим русским революциям прошлого века, и днём сегодняшним. Тот же расцвет поэзии, когда кумиры собирали полные залы. Те же экзальтированные девушки, которых сегодня называют панк-активистками.

А чего стоит расцвет колдовства, вампиризма и тайных обществ. Разница небольшая. Двор Николая II подсел на кокаин, восточный оккультизм и дыхательную гимнастику. А сам царь, как и его нынешний аналог, доверял всем подряд, даже проходимцам, которые прятались за православными крестами.

Сегодня почти то же самое. Плюс – увлечение омоложением подтяжкой кожи лица и абортационной субстанцией. Вот так, не видя реальной жизни из-за спин проворовавшейся челяди, национальные лидеры невольно заставляют свой народ поверить, что за все проблемы в стране отвечают они сами. Но что вместе с проблемами останется у властителя Кремля? Двадцать дворцов, четыре яхты и 43 самолёта, как утверждает Борис Немцов? Или только проблемы, а остальное – это госсобственность, которую оппозиционер поторопился записать на чужое имя?

Если она и представляет ценность для нынешнего президента, то лишь до тех пор, пока власть в России держится на круговой поруке чиновников, их коррумпированности. Именно так считают 37% жителей страны, согласно тому же опросу Левада-Центра.

А что касается дворцов – то и хорошо, что построили, а не разворовали. В конце концов, всё остаётся детям.

Так уже было почти сто лет назад.