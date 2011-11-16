Наступление «Народного фронта» захлебнулось?

Похоже, эта загадочная, незарегистрированная Минюстом общественная организация, призванная Путиным улучшить имидж партии власти, гибнет на наших глазах. Она не выдержала аппаратных интриг. Администрация Кремля и её главный идеолог по партстроительству В. Сурков переиграли закулисного автора идеи создания НФ – В. Володина, главу премьерской администрации.

Это означает, что контроль над выборами в Госдуму, а возможно и в Кремль, окончательно перешёл к главному кремлёвскому политтехнологу. Может случиться и так, что в случае избрания Путина президентом именно он возглавит президентскую администрацию. Таковы были неписаные правила со времён Политбюро ЦК КПСС. Кто организовывал похороны ушедшего Генсека, тот и становился Начальником. В нашем случае – главой президентской администрации. Особенно на фоне разговоров о том, что нынешний её глава – г‑н Нарышкин будет отправлен в губернаторы Ленобласти.

Понятно, что слово «похороны» употреблено здесь случайно. Речь идёт о закате самой идеи с НФ. О нём перестали говорить по телевидению. У Путина и Медведева собираются никому не ведомые общественные активисты. Имена видных «фронтовиков» – тех же Л. Рошаля с А. Карповым преданы забвению. Не понадобились и труды бывшего президента Чувашии Н. Фёдорова, кому поручили придумать программу «фронта». Удобнее «фронтовиков» оказались ближайшие помощники Путина – его вице-премьеры В. Зубков, И. Шувалов, И. Сечин, В. Володин и Дм. Козак. Они возглавили региональные списки ЕР в качестве «паровозов».

То есть обновление «Единой России» пошло по привычному сценарию – перестановка фигур, а не чистка авгиевых конюшен. Партноменклатура не захотела путинского НФ. А загодя даже изгнала из своих рядов отцов-основателей, как это принято в политике. Отправлен на покой «железный» и авторитетный М. Шаймиев. Туда же – с «отступным» в 60 млрд. рублей – М. Рахимов. Непокорный Ю. Лужков, ужаснувшийся того, что он создал десять лет назад, получил проблемы с силовиками и тоже покинул поле битвы. Даже г-на Грызлова называют кандидатом в почётную ссылку – Совбез.

Дай бог, если не окажется мертворождённой хотя бы одна из главных идей – привлечение во «фронт» инициативной молодёжи. Это – о сказочной перспективе оказаться в «кадровом лифте». Получить возможность проявить себя в политике и со временем стать государственным или политическим деятелем федерального уровня. Пока места в этом самом «лифте» кажутся занятыми. Партия власти сочла более надёжной политику щедрых обещаний, которая проводилась уже больше десяти лет со смещением даты реализации с 2010-го на 2020–2030 годы. О строительстве жилья, ограничении роста цен, перевооружении армии…

Прибавилось и нахрапистости. О случаях, похожих на прямой подкуп избирателей со стороны чиновников, говорить не приходится. Факты, как говорится, в сетевом доступе. Уж точно их видит гарант Конституции, большой любитель зависать в Интернете, лидер ЕР Дм. Медведев. Видит и молчит. Как после этого требовать соблюдения закона от простых смертных? От того же лидера московских единороссов С. Собянина. Он не увидел ничего противозаконного даже в одинаковости агитплакатов своей партии с плакатами Избиркома. Теми, которые агитируют идти на выборы и расклеены по городу в огромном количестве за деньги федерального бюджета.

Выражаясь языком героя Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы» – по нынешним временам лучше закрыть глаза и перепутать свою шерсть с государственной. Чем расслабиться и лишиться всего.