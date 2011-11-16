Зажглись две новые звезды
№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
После изгнания всемогущего министра финансов Кудрина из правительства в нём многое изменилось.
Стремительно стал набирать аппаратный вес первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Он всё прочнее занимает освободившиеся после ухода Кудрина позиции. Укрепляются аппаратные позиции и другого вице-премьера – Александра Жукова. При Путине он стал ведущим финансово-экономическим стратегом. А г-н Шувалов финансово-экономическим администратором.
По всем признакам, премьер доверил И. Шувалову реализацию формирования так называемого Евразийского Союза. Притом что официально за это отвечает министр торговли Христенко. Но именно Шувалов контактирует в рабочем режиме с руководителями стран – кандидатов на членство в «Союзе». Он и обсуждает с Путиным ход этого процесса.
Говорят, что есть ещё одна причина укрепления позиций Шувалова и Жукова. Они потребуются на ведущие роли в том случае, если г-н Медведев так и не станет председателем правительства в результате интриг или неспособности преодолеть финансовые или экономические трудности.
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