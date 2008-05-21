Треугольник проблем – 2020
№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]
В ЗАПИСКЕ описаны три главные напасти, с которыми страна столкнется в ближайшие годы. Иначе их называют треугольником проблем. Это:
– ожидаемое снижение добычи нефти и газа;
– деградирующая дорожно-транспортная сеть;
– падение рождаемости и сокращение численности рабочих рук.
По мнению г-на Дворковича, этот треугольник приведет к ухудшению экономической ситуации и росту социальной напряженности уже в 2009 году. Для того чтобы избежать кризиса, нужно срочно принимать меры. Так появилась «Программа 2020».
На одну из сторон треугольника – падение добычи нефти и газа – уже брошен личный друг Путина И. Сечин. В качестве вице-премьера он будет курировать ТЭК + судостроение, включая строительство морских нефтяных платформ.
Что касается самого г-на Дворковича, то в новой конфигурации он получил значительное повышение. Из начальника управления стал помощником президента.
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