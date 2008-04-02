//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Война писем и проверок

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 НАПОМНИМ, что ранее генпрокурор Ю. Чайка уже предпринимал попытки ограничить деятельность СК. И вот – проверка. Возглавит ее заместитель генпрокурора В. Гринь. В ответ руководитель СК А. Бастрыкин написал Ю. Чайке письмо. Он назвал предстоящую проверку СК «тенденциозной, нацеленной на поиск компрометирующих фактов».

Г-н Бастрыкин также пояснил своему формальному начальнику, что попытка проверить кадровую работу в его ведомстве является превышением служебных полномочий. При этом он напомнил, что Генпрокуратура так и не выполнила своего обязательства – передать в СК 46 тыс. приостановленных уголовных дел.

 В ответ заместитель Ю. Чайки и ответственный за проверку СК В. Гринь утверждал, что следователи иной раз принимают «заведомо необоснованные решения».

 Кто-то скажет, что это внутриведомственная борьба. Но можно взглянуть на ситуацию и под другим ракурсом. В результате может оказаться, что такая «конкуренция» дает шанс невиновным рассчитывать на объективное расследование.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский пописал закон о процедуре импичмента главы государства. Об этом сообщили сегодня в Верховной раде Украины.

//В мире

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей для НАТО в случае конфликта с Россией.

//В мире

Экс-полковник РФ заявил о панике в США из-за успехов Москвы в гибридной войне

Экс-полковник РФ заявил о панике в США из-за успехов Москвы в гибридной войне

Эксперт Виктор Баранец прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Соединенные Штаты не готовы к гибридной войне. По данному вопросу Баранец высказался в разговоре со СМИ.

//Общество

"Когда закончились аргументы"

"Когда закончились аргументы"

Вечером 18 сентября на севере Москвы было совершено покушение на известного столичного юриста и предпринимателя Александра Царапкина. Он хорошо знаком нашей редакции по своим правовым статьям и заметкам в различных СМИ.

//Общество

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Итоги прошедшей недели в ярких цитатах

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров, — значит беспечно бездействовать. Власть в регионах чувствует нарастающее внутренне недовольство народа

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу высказался политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Интервью

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление о жизни, о фильмах, о людях. А это всегда захватывает любого журналиста. Возможно, что беседа с режиссером и не состоялась бы, но на «помощь» пришли французские коллеги. За что им огромное спасибо!

//Шоу-бизнес

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

//Происшествия

Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

Грабитель предоставил подробности убийства Михаила Круга

Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать.

//Новости партнеров

//Политика

Путин поручил подписать документ о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

Путин поручил подписать документ о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Политика

Зачем в Казани собрались главные разведчики СНГ?

Зачем в Казани собрались главные разведчики СНГ?

Вмешательство других стран и угрозы безопасности обозначены главными темами в приветственной речи Владимира Путина участникам съезда. В Казани начался саммит разведок стран СНГ.

//Новости СМИ2

//Общество

США перебросили боевиков ИГИЛ в Афганистан

США перебросили боевиков ИГИЛ в Афганистан

К переброске в Афганистан исламистов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ причастны спецслужбы Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил глава пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа.

//Общество

Мужчина нанес молотком сожительнице тяжелые телесные повреждения

Мужчина нанес молотком сожительнице тяжелые телесные повреждения

Мужчина нанес несколько ударов собственной сожительнице, в результате чего она получила тяжелые телесные повреждения. В полицию об инциденте сообщил фельдшер Центральной больницы Красноперекопска

//Происшествия

Успенская привела в восторг поклонников своим образом в мини-комбинезоне и ботфортах

Успенская привела в восторг поклонников своим образом в мини-комбинезоне и ботфортах

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления очень яркий костюм.

//Туризм

Вводятся новые правила отдыха на Байкале

Вводятся новые правила отдыха на Байкале

Для туристов, отдыхающих на Байкале, установлены новые правила. Внедряется система природоохранных паспортов, создаётся реестр маршрутов с профессиональными инструкторами, гидами.

//В мире

В Австралии снова начали находить иглы в клубнике из супермаркетов

В Австралии снова начали находить иглы в клубнике из супермаркетов

В австралийском штате Виктория вновь начали находить швейные иглы в клубнике, купленной в супермаркетах. Согласно последней информации, полиция уже проводит расследование по данному факту.

//Общество

В Кемерово божьи коровки атаковали дома и людей

В Кемерово божьи коровки атаковали дома и людей

В Кемерово местные жители подняли панику из-за нашествия божьих коровок на жилые дома и квартиры. По словам очевидцев, насекомые садятся на людей, залетают в квартиры и даже облепили стены домов.

//Новости партнеров

//В мире

В США заявили, что конфликт с РФ может привести к опасным последствиям

В США заявили, что конфликт с РФ может привести к опасным последствиям

Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли к опасной черте.

//Общество

Хочешь уехать в США? Вступи в ЛГБТ- сообщество

Хочешь уехать в США? Вступи в ЛГБТ- сообщество

Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США. В Сети тут же схему эмиграции «нарисовали»

//Происшествия

Депутат сбил подростка в Белгородской области

Депутат сбил подростка в Белгородской области

В городе Губкин депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината Олег Михайлов сбил подростка. Пострадавший попал в больницу с переломом бедра.

//В мире

Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

Бывший депутат поведал о планах Зеленского стать диктатором и распродать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады.

//Происшествия

У московского водителя украли около 17,5 миллионов рублей из квартиры

У московского водителя украли около 17,5 миллионов рублей из квартиры

В ночь с 21 на 22 сентября из московской квартиры в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе вынесли около 17,5 миллионов рублей. В полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже крупной суммы.

//Происшествия

Электричка насмерть сбила женщину под Петербургом

Электричка насмерть сбила женщину под Петербургом

Электричка насмерть сбила женщину в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В транспортной полиции уточнили, что инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову
4

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры