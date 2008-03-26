«Единая Россия» укрепляет позиции перед съездом 14 апреля

ЕДИНОРОССЫ мотивировали необходимость такого контроля тем, что места сенаторов в Совфеде «отдаются направо и налево». А партия власти не может с этим ничего поделать, так как «спикер Совфеда не является членом ЕР». Теперь же решено, что кандидаты в сенаторы будут сначала проходить одобрение бюро высшего совета ЕР, который возглавляет Б. Грызлов.

Решена задача и с тем, как привлечь внимание СМИ к предстоящему съезду, – уже запущен слух о том, что «Единую Россию» будто бы возглавит В. Путин. Ожидается и еще ряд «сенсаций». Впрочем, практически перед каждым из восьми прошедших с 2001 г. съездов партии журналисты так же узнавали «утечки» о том, что «Единую Россию» возглавит Владимир Путин.

По мнению многих аналитиков, нет смысла для В. Путина входить в партию и сейчас. «Единая Россия» может понадобиться уходящему президенту лишь в том случае, если его преемник Д. Медведев забудет об обещанной преемственности власти. В этом случае «Единая Россия» станет той параллельной «вертикалью власти», с помощью которой В. Путин сможет сохранить контроль над реальной «вертикалью». Пока же никаких проблем во взаимоотношениях между В. Путиным и Д. Медведевым не видно, а значит, и возглавлять «Единую Россию» нет никакой нужды.

Съезд «Единой России» 14–15 апреля, скорее всего, пройдет в рамках традиционной рутины. Хотя на нем и будет утвержден целый ряд произошедших либо планирующихся перестановок в руководстве партии. Например, еще в конце прошлого года место замглавы исполкома «Единой России» по пиару вместо К. Костина занял замдиректора Первого канала А. Писарев (ранее работавший директором информагентства Русской православной церкви и директором телеканала «Московия»). А вместо зампреда исполкома ЕР по связям с общественными организациями и международному сотрудничеству С. Жильцова назначен А. Ильницкий (бывший замдиректора издательства «Вагриус»). Последний, как и зампред исполкома по оргработе Р. Фурс, считается ставленником главы исполкома ЕР А. Воробьева, который в свою очередь является выдвиженцем С. Шойгу.

Пополнится руководство «Единой России» и ставленниками Б. Грызлова. Так, заместителем координатора партии по Петербургу и Северо-Западу станет С. Петров, владелец строительной компании «СВП-Инвест» (строящей дома в Петербурге и Ленобласти). Он также спонсировал партийные проекты и мероприятия, за что и был поставлен в предвыборном списке ЕР по Ленобласти под №2 (сразу после губернатора В. Сердюкова). В перспективе С. Петров может сменить и нынешнего партийного координатора по Северо-Западу А. Нелидова.