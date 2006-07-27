Выключить американское радио!

РОССИЙСКИЕ регулирующие органы заставили более 60 станций прекратить ретранслировать в эфир информационные материалы, сделанные «Голосом Америки» и «Радио Свобода».

Чиновники ссылались на лицензионные нарушения и несанкционированное изменение программного формата.

«Мы старались работать коллегиально, работать в рамках системы, но это очень неприятный поворот событий», - заявил Кеннет Томлинсон, председатель Американского вещательного совета управляющих, курирующего работу обеих служб.

«Радио Свобода» и «Голос Америки» курирует правительство США, но передачи делают независимые журналисты, они идут на многих языках, включая русский.



Из 30 партнерских станций, которые были у «Радио Свобода» в России в 2005 г., сегодня осталось четыре. Из 42 станций, ретранслировавших материалы «Голоса Америки» в 2005 г., сейчас задействованы только пять.

Российские станции в Москве и Петербурге, где власти терпимее относятся к разнообразию СМИ, продолжают передавать материалы служб. «Радио Свобода» работает также на своей частоте в Москве. «Но выборы выигрывают и проигрывают в провинции», - сказал менеджер «Радио Свобода».

Первый признак перемен появился в сентябре, когда министерство культуры, лицензирующее вещателей, инициировало аудиторские проверки на этих станциях.

«У нас нет никаких проблем с «Радио Свобода» и «Голосом Америки», - заявил Евгений Стрельчик, советник высокопоставленного чиновника министерства культуры по СМИ. - Но, если наши радиостанции меняют концепцию, они должны об этом заявить, и тогда комиссия решит, одобрить это или нет. Таков закон».

Он добавил: «Спросите генерального директора «Радио Россия», как трудно получить лицензию на вещание в США. Он пытался много раз. Их правила намного строже».

В прошлом году корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий сделал интервью с чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым, взявшим на себя ответственность за захват школы в Беслане. «Радио Свобода» решило не ставить материал в эфир, но позже его показал в программе Nightline канал ABC. Российское правительство пришло в ярость и решило не возобновлять аккредитации журналистов ABC.

Сотрудники и руководст­во «Радио Свобода» и «Голоса Америки» и их советы управляющих подозревают, что именно этот конфликт заставил министерство принять меры против информационных служб.