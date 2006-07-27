Против всех – это за кого?

28 ИЮНЯ Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о выборах. Она отменяет графу в бюллетенях голосования «против всех».



7 июля эту же поправку утвердил Совет Федерации. А до 21 июля президент В. Путин должен либо ее подписать, либо наложить, как говорится, вето. Что будут означать оба этих варианта?

Известно, что относительно будущего политической системы в России чаще всего обсуждается два варианта. Первый - у В. Путина должен быть преемник. Даже очерчен круг претендентов на это звание. Этот вариант публично поддерживает президент, и он (вариант) не предполагает изменений в Конституции. Сторонники этого варианта - кандидаты в преемники и либералы.

Второй. Владимир Владимирович с помощью неких юридических технологий остается на своей должности. Фактически, на третий срок. Этот вариант, как говорят, поддерживают силовики. Им важна предсказуемость власти.

В течение 10 дней президент должен принять свое решение относительно графы «против всех». В зависимости от этого станет ясно - победят сторонники первого или второго варианта.

Социологические опросы уверенно показывают: если В. Путин будет указан в избирательном бюллетене, он и станет президентом. Если его имени там не будет, то на сегодняшний день не исключен вариант победы графы «против всех» - уж больно высок рейтинг у президента. А если же эту графу убрать, то граждане будут вынуждены проголосовать за какого-то конкретного человека. И это станет на руку «преемникам».

Лично для президента более привлекательным мог бы быть вариант, когда он оставит графу «против всех». Хотя бы из-за того, что в этом случае он действительно выполнит функции гаранта соблюдения демократических ценностей. Да еще и защищает свободу выбора избирателей. Но будет ли это означать, что он попал под влияние «силовиков»? Конечно, нет - третий-то срок в Конституции не предусмотрен. Хотя моральное удовлетворение от массового голосования «против всех», а значит - за себя, конечно, будет. Еще бы - народ не хочет отпускать В. Путина!

Одним словом, Владимир Вла­ди­мирович стоит перед нелегким выбором. Даже при обсуждении этого вопроса в Думе звучали самые неожиданные высказывания.

В. Купцов (КПРФ). «Фракция рассматривает законопроект как очередную атаку власти на демократические принципы выборов».

Н. Гончар («Единая Россия»). «Ска­жем, в любом субъекте РФ участвуют в выборах «Единая Россия» и КПРФ. За кого проголосуют те, кто раньше голосовал «против всех»? Понятно, что за компартию. Мы это знаем и осознанно идем на это».

То, что депутаты не понимали, за что голосовали, заметил депутат С. Попов. «Гончар говорит, что «Единая Россия» радеет не за себя, а за страну. Выигрыш от закона будет у компартии. А коммунисты почему-то выступают против закона, который пойдет ей на пользу».

Так что же скажет президент?