Косачев призвал незамедлительно внести в санкционные списки трех судей МУС, выдавших ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТГ-канал Константина Косачева

Константин Косачев. Фото: Telegram/t.me/Kosachev62.

Трое судей, которые вынесли решение о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, должны быть внесены в санкционные списки. Об этом заявил в субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его мнению, дело «шито белыми нитками» и при вынесении данного решения были допущены серьезные нарушения процедуры. В частности, МУС не должен был принимать к производству дело, возбужденное каким-либо национальным судом. В этом же случае уголовное преследование в отношении Путина было возбуждено Украиной.

Косачев также подчеркнул, что решение о выдаче ордеров было принято вторым составом Палаты предварительного производства.

«Этакая «тройка» судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки», - написал Косачев в своем телеграм-канале.