Xinhua: поездка Си Цзиньпина в Москву будет визитом «дружбы, сотрудничества и мира»

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Источник: ТАСС

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото с сайта Кремля.

Визитом дружбы, сотрудничества и мира назвало предстоящую поездку китайского лидера в Москву государственное информагентство КНР Xinhua.

В преддверии визита Си Цзиньпина в Россию агентство опубликовало большой комментарий, в котором анализируются отношения двух стран, а также роль КНР и РФ в международной политике.

Визит председателя КНР в Москву, по мнению агентства, «продвинет вперед практическое сотрудничество между двумя странами и придаст мощный импульс усилиям по поддержанию мира и процветания, чтобы совместно построить сообщество с общим будущим для человечества».

Си Цзиньпин прибудет в Россию 20 марта. Как предполагается лидеры двух государств обсудят широкий спектр вопросов, в том числе украинский конфликт.