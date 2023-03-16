Турецкая газета Cumhuriyet утверждает, что стратегия США нацелена на превращение Черного моря в «озеро» стран-членов НАТО

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Источник: РИА "Новости"

побережье, unsplash.com/photos/tWLC5LpiqCU

Турецкое издание Cumhuriyet в четверг опубликовало материал, в котором говорится, что стратегия властей Соединенных Штатов Америки нацелена на превращение Черного моря в "озеро" стран НАТО.

Автор статьи отметил, что координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с американским беспилотником и российским СУ-27, поскольку Вашингтону "не нужны подтверждения" со стороны Москвы, чтобы "летать над международными водами".

В материале отмечается, что после развала СССР Соединенные Штаты пытаются найти способ для превращения Черного моря в "озеро" стран-членов Североатлантического альянса. Более того, Вашингтон старается помешать усилиям Анкары, которая в период холодной войны пыталась добиться гармонии и баланса в черноморской акватории.