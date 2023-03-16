Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем

, 13:13

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем
эмблема Пентагона, US Joint Staff/via Globallookpress.com

Днем в четверг, 16 марта, Пентагон обнародовал видео, на котором, как предполагается, запечатлен инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Происшествие случилось два дня назад.

Вечером 14 марта, в Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали инцидент с американским беспилотником над Черным морем. В ведомстве отметили, что утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет БПЛА в направлении российской границы. Подчеркивалось, что истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником – аппарат из-за резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет, снизил высоту и ударился о водную поверхность.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Происшествия

Общество