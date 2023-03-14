В МО заявили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским БПЛА

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Источник: Минобороны РФ

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с американским беспилотником над Черным морем. Уточняется, что утром во вторник в районе Крыма был зафиксирован полет БПЛА в направлении российской границы.

В оборонном ведомстве уточнили, что полет американского беспилотного летательного аппарата производился с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После обнаружения данного объекта в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне РФ сил.

В МО РФ отметили, что из-за резкого маневрирования американский БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью. Подчеркивается, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.