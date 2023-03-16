Песков заявил, что после инцидента с беспилотником состоялись контакты с США по линии военных и дипломатов

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Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, заявил, что контакты по инциденту с американским беспилотником над Черным морем состоялись по линии военных и дипломатов.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, использовалась ли после ситуации с беспилотником "горячая линия" между Москвой и Вашингтоном, установленная еще во времена холодной войны, подчеркнул, что каналы связи были задействованы.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что состоялись контакты по линии военных, а также по дипломатической линии.

Напомним, днем в четверг Пентагон обнародовал видео, на котором, как предполагается, запечатлен инцидент с американским беспилотником над Черным морем.