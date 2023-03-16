Песков: разъяснения по заявлению Госдепа, что США считают юридически недействительным решение Москвы по ДСНВ, должен дать МИД РФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Разъяснения по заявлению американского внешнеполитического ведомства, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), должно дать министерство иностранных дел Российской Федерации. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина.

«Разъяснения по заявлению Госдепа о том, что США считают юридически недействительным решение Москвы по ДСНВ, должен дать МИД РФ», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют о желании Хельсинки и Стокгольма получить членство в Североатлантическом альянсе.