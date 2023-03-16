Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле сожалеют о желании Хельсинки и Стокгольма присоединиться к Североатлантическому альянсу. На это, как информирует ТАСС, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

«В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Пресс-секретарь также отметил, что Москва никогда не представляла и не представляет угрозы для данных государств.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие РФ займутся подъемом упавшего в районе Крыма американского дрона MQ-9 Reaper, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности.