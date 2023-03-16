Песков: военные России займутся подъемом американского MQ-9 Reaper, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Военнослужащие Российской Федерации займутся подъемом упавшего в районе Крыма американского дрона MQ-9 Reaper, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российские военные займутся вопросом подъема беспилотника США со дна моря, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что при инциденте с аппаратом Москва и Вашингтон осуществляли контакты по военной и дипломатической линиям.

Ранее на текущей неделе секретарь Совбеза Николай Патрушев указал на то, что РФ предпримет попытки достать фрагменты MQ-9 Reaper.