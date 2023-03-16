Госдепартамент: США считают юридически недействительной приостановку участия России в ДСНВ

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Российский ракетный комплекс, mod_russia / globallookpress.com

Вашингтон считает юридически недействительной приостановку участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал ТАСС, выступило некоторое время назад американское внешнеполитическое ведомство.

«США считают юридически недействительной приостановку участия РФ в ДСНВ, говорится в заявлении Госдепартамента», — отмечает TG-канал.

В Госдепе также указали на то, что американская сторона готова принять в Соединенных Штатах группу инспекторов из России, согласно условиям ДСНВ.

Как сообщалось ранее в четверг, глава дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал предупреждение о том, что нападение США на российский самолет в нейтральном пространстве стало бы открытым объявлением войны.