Посол Антонов: нападение США на российский самолет в нейтральном пространстве стало бы открытым объявлением войны Москве

Аргументы Недели → Политика 13+

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Нападение Соединенных Штатов на российский самолет в нейтральном пространстве стало бы открытым объявлением войны Москве. На это указал Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне.

Отечественный дипломат дал комментарий по поводу высказывания сенатора Линдси Грэма, который пригрозил, что силы США будут сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты, приближающиеся к американским аппаратам.

«Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве —не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе», — процитирован Антонов в Telegram-канале посольства Москвы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, секретарь Совбеза Николай Патрушев сделал заявление о том, что российская сторона предпримет попытки достать фрагменты американского дрона MQ-9 Reaper, рухнувшего в Черное море в районе Крымского полуострова.