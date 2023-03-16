Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Запланированную в Москве встречу РФ, Турции, Ирана и Сирии перенесли на неопределенный срок

, 12:13 Источник: РИА "Новости"

Запланированную в Москве встречу РФ, Турции, Ирана и Сирии перенесли на неопределенный срок
Москва, unsplash.com/photos/L4jrg4c7928

Запланированная на четверг, 16 марта, встреча делегаций РФ, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве по техническим причинам перенесена. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Турецкий гостелеканал TRT Haber ранее сообщил, что встреча состоится в Москве 15-16 марта. 

Сегодня телевизионный канал NTV, ссылаясь на собственные осведомленные источники, сообщил, что встреча, которая была запланирована на сегодняшний день, перенесена по техническим причинам. К настоящему моменту новая дата мероприятия не названа.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Происшествия

Общество