Иран подтвердил своё участие в международной встрече заместителей глав МИД в Москве на следующей неделе

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Участие Тегерана в международной встрече заместителей глав МИД четырёх стран, которая пройдёт в Москве на следующей неделе, официально подтверждено послом Ирана в России Казем Джалали. В мероприятии планируется участие представителей России, Ирана, Турции и Сирии.

Целью ожидаемой встречи должно стать обсуждение темы поиска путей эффективного преодоления политических разногласий между Турцией и Сирией. Как известно, разногласия связаны с позицией Турции в отношении гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. Тогда Турция выступила на стороне политических оппонентов Дамаска. ПО мнению политиков, в настоящее время наметились пути устранения существующих противоречий между странами. Посредниками в этом вопросе планируют стать Россия и Иран. Участие представителей Ирана в грядущей московской встрече на высшем уровне до этого дня оставалось под сомнением. Однако сегодня планы Тегерана относительно участия в переговорах утверждены.

Ранее глава МИД Турции Чавушоглу прогнозировал проведение такой международной встречи в феврале.

В свою очередь, Турция предлагает своё посредничество во время гипотетической встречи Путина и Зеленского по ситуации на Украине.