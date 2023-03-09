Источник РИА Новости в Анкаре: Турция предлагает посредничество по встрече Путина и Зеленского

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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Турецкая сторона предлагает свои посреднические услуги по встрече между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. На это указал источник РИА Новости в Анкаре, пишет Telegram-канал отечественного информационного агентства.

«Турция предлагает посредничество по встрече лидеров России и Украины, но конкретные сроки и место пока не обсуждаются, рассказал РИА Новости источник в Анкаре», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, политический эксперт Сергей Марков выразил мнение, согласно которой западные государства хотят сделать из Грузии «кавказскую Украину».