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Источник: Крым-24

глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в четверг заявил, что президентом Украины Владимиром Зеленским управляют извне, а также назвал его аватаром лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Сергей Аксенов подчеркнул, что происходящее на Украине является виной западных государств и режима Владимира Зеленского, который является аватаром американцев и лично Джо Байдена. Глава Крыма уточнил, что украинский лидер озвучивает все, что ранее говорил президент США.

Аксенов добавил, что Вашингтон толкает киевские власти на продолжение конфликта и ввергает Украину в колоссальные долги. По мнению главы Крыма, все украинцы будут в рабстве у американцев на сотни лет.