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Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о дождях в Бахмуте (российское название — Артемовск), которые не позволяют киевской стороне начать контрнаступление. Об этом пишет Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Сырский доложил Зеленскому о дождях в Артемовске, которые не позволяют начать контрнаступление: все поля превратились в непроходимое болото», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, сирийский лидер Башар Асад заверил, что большинство жителей страны поддерживают Москву в СВО.