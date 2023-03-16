Асад: большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО, после победы Москвы возникнет новый мир — более безопасный и спокойный

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Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад, Press Office of Head of Crimea / globallookpress.com

Большинство жителей Сирийской Арабской Республики поддерживают Россию в специальной военной операции (СВО), после победы Москвы возникнет новый мир — более безопасный и спокойный. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент САР Башар Асад.

«Большинство сирийцев поддерживают Россию в СВО, после победы возникнет новый мир — более безопасный и спокойный, заявил Асад в интервью РИА Новости», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в четверг, пилот истребителя F-16 Ден Гемптон указал на то, что он и много других американских летчиков готовы принять участие в украинском конфликте.