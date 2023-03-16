Американский пилот F-16 Ден Гемптон заявил, что он и много других летчиков США готовы принять участие в конфликте на Украине

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Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Американский пилот истребителя F-16 Ден Гемптон заявил, что он и много других летчиков Соединенных Штатов готовы принять участие в украинском конфликте. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Американский пилот F-16 Ден Гемптон вызвался защищать небо Украины», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам Гемптона, имеющего опыт боевых действий в Ираке и Косово, поучаствовать в украинском конфликте согласны много летчиков США.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, политический эксперт Сергей Марков предположил, что Россия будет уничтожать аппараты Штатов и других государств Североатлантического альянса, собирающие разведывательную информацию для киевской стороны.