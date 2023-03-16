Пушков: общий настрой Болтона, призывающего усиливать ядерный арсенал, чтобы победить Россию, весьма близок властям США

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Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Общий настрой бывшего советника 45-го главы Белого дома Джона Болтона, призывающего усиливать американский ядерный арсенал, чтобы победить Россию, весьма близок властям Соединенных Штатов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам отечественного парламентария, экс-советник призывает Вашингтон наращивать ядерный потенциал, чтобы победить в ходе конфликта сначала Москву, а потом и Пекин.

«Болтон выражает крайние позиции даже в нынешнем, "сьехавшем" на почве русофобии американском правящем классе. Однако, если не его рекомендации, то инстинкты и общий настрой весьма близки американской правящей верхушке», — говорится в публикации, которую разместил Пушков.

Ранее сегодня сообщалось, что Джон Болтон назвал блефом возможность применения ядерного оружия РФ против Североатлантического альянса и призвал угрожать ядерными ударами в ответ.