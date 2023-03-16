Болтон назвал блефом возможность применения ядерного оружия России против НАТО и призвал угрожать ядерными ударами в ответ

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Бывший советник 45-го президента США Джон Болтон, Alex Edelman / globallookpress.com

Джон Болтон, бывший советник 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал блефом возможность применения ядерного оружия Российской Федерации против Североатлантического альянса и призвал угрожать ядерными ударами в ответ. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

В публикации, размещенной в TG-канале, также говорится, что Болтон выразил мнение, согласно которому конфликт на Украине зашел в тупик, выгодный Москве. Среди западных государств наблюдается «неразбериха» по поводу того, какие вооружения передавать киевской стороне, указал экс-советник.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Джон Болтон заявил, что действующий американский лидер Джо Байден хочет поражения Москвы, но боится победы Украины.