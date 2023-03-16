Экс-советник Трампа Болтон: президент США Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

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Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет поражения Российской Федерации, но боится победы киевской стороны. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Джон Болтон, бывший советник 45-го главы Белого дома Дональда Трампа.

«Байден хочет поражения России, но боится победы Украины, заявил экс-советник президента США Джон Болтон», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Также Болтон высказал точку зрения о том, что действующая американская администрация не способна сформулировать четкие цели текущего конфликта и разработать стратегию для их достижения.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что, согласно данным издания Politico, Вашингтон торопится подготовить украинскую армию к весеннему наступлению, ожидающемуся в мае.