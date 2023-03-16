Politico: США торопятся подготовить войска Украины к весеннему наступлению, которое ожидается в мае

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Украинские танки на параде в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Соединенные Штаты торопятся подготовить Вооруженные силы Украины к весеннему наступлению, которое ожидается в мае. Соответствующая информация, как указывает отечественный Telegram-канал «Украина.ру», оказалась в распоряжении издания Politico.

«США торопятся подготовить Киев к весеннему наступлению — Politico. Наступление ВСУ ожидается в мае, пишет издание со ссылкой на официальных лиц США», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно сведениям, приведенным Politico, у украинской стороны имеются два варианта действий: продвинуться на юг через Херсон в Крым или идти на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный коридор на территорию полуострова.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о дождях в городе Бахмуте, которые не позволяют начать контрнаступление.