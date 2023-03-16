Эксперт Межевич: Польша мечтает обрести контроль над территориями Украины и прибалтийских стран

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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Истинным желанием Польши является взятие под свой контроль территорий Украины, Литвы и Латвии. Об этом рассказал доктор экономических наук Николай Межевич.

Согласно словам специалиста, которые передает издание ФБА «Экономика сегодня», в последнее время за Варшавой наблюдается агрессия не только в сторону России, но и Германии. Однако, как отметил эксперт, польские власти понимают, что не смогут выстоять в противостоянии с Москвой и Берлином.

По мнению Межевича, руководство Польши выбрало для себя более посильные цели в лице Украины, Литвы и Латвии. Он также добавил, что поляки мечтают забрать себе такие российские города, как Смоленск, Брянск и Тверь.