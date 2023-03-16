Рогов заявил, что украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утром в четверг, 16 марта, заявил, что ВСУ активизировались на линии фронта в регионе, однако все их атаки пресекаются.

Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активизировались на линии соприкосновения. Российская сторона пока не видит логики в действиях боевиков режима Владимира Зеленского. Подчеркивается, что все попытки разведки боем и вскрытия линии обороны ВС РФ пресекаются, причем это происходит с существенными потерями для противника.

По мнению Владимира Рогова, киевские власти бросают своих людей "на убой".