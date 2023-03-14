Врио главы Запорожской области Балицкий заявил, что на севере региона скопилось до сорока тысяч солдат ВСУ

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Источник: РИА "Новости"

военный, Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе Северного Запорожья в настоящий момент фиксируется скопление до сорока тысяч украинских боевиков.

Евгений Балицкий уточнил, что на Запорожском направлении возможен прорыв, вследствие чего Вооруженные силы занимают оборонительную позицию.

Напомним, ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали переброску на Запорожское направление советской боевой авиации, в частности, вывезенной США с территории Афганистана.