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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Ключевой целью присутствия Соединенных Штатов Америки на Украине всегда являлось добиться стратегической победы над Россией. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Согласно его словам, которые передает ФБА «Экономика сегодня», ЦРУ со времен окончания Второй мировой войны поддерживает украинский национализм, от которого умерли сотни тысяч человек. Американец отметил, что его поддерживали до распада СССР и продолжили после, накачивая западноукраинских нацистов.

Риттер также добавил, что ЦРУ спровоцировало события Евромайдана в 2014 году, чтобы заменить лояльного к России Януковича на своих людей.

«Мы буквально поддерживали украинцам руки. Мы реализовывали стратегический план по уничтожению России», - заключил экс-разведчик.