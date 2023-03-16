Асад счел хорошей идеей расширение военного присутствия России в Сирии

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Источник: РИА "Новости"

президент Сирии Башар Асад, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Президент Сирии Башар Асад заявил, что расширение военного присутствия России в Арабской республике является хорошей идеей. Соответствующую информацию предоставили в четверг журналисты.

Башар Асад отметил, что если у РФ есть желание расширить базы на территории Сирии или увеличить их число, то это вопрос исключительно технического или логистического характера.

По словам политика, расширение российского присутствия в САР - это хорошая идея. Асад, однако, уточнил, что военное присутствие России не должно ограничиваться борьбой с терроризмом и быть временным.