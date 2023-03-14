Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где встретится с Путиным

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Источник: РИА "Новости"

президент Сирии Башар Асад, Sana/ZUMAPRESS.com

Президент Сирии Башар Асад вечером во вторник, 14 марта, прибыл с официальным визитом в Москву. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники канцелярии сирийского лидера.

Согласно последним данным, Башар Асад в рамках своего визта в Москву проведет переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. В Кремле уточнили, что встреча политиков состоится в среду, 15 марта. Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества России и Сирии в политической, торгово-экономической, а также гуманитарной сферах. Более того, лидеры двух стран коснутся темы перспектив комплексного урегулирования ситуации в САР и вокруг нее.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в скором времени может состояться визит министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в столицу России.