Пашинян: возможен визит МИД Армении в Россию в скором времени

В скором времени может состояться визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в столицу России. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время проходящей во вторник пресс-конференции.
Премьер отметил, что вопрос о возможности трехсторонней встречи между Россией, Арменией и Азербайджаном будет также обсуждаться в Москве.
По словам политика, прошлая такая встреча не состоялась из-за состояния острого кризиса, который был связан с блокированием Лачинского коридора.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отношениях России и США. Он сообщил, что в текущий момент они находятся в низшей точке.