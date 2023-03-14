Пашинян: возможен визит МИД Армении в Россию в скором времени

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Источник: РИА Новости

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

В скором времени может состояться визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в столицу России. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время проходящей во вторник пресс-конференции.

Премьер отметил, что вопрос о возможности трехсторонней встречи между Россией, Арменией и Азербайджаном будет также обсуждаться в Москве.

По словам политика, прошлая такая встреча не состоялась из-за состояния острого кризиса, который был связан с блокированием Лачинского коридора.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отношениях России и США. Он сообщил, что в текущий момент они находятся в низшей точке.