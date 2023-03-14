Пресс-секретарь Путина Песков: отношения России и США сейчас находятся в своей низшей точке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в настоящий момент находятся в своей низшей точке. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Общение с Вашингтоном поддерживается на уровне технических контактов, российско-американские отношения находятся в своей низшей точке», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Песков назвал продление сделки по вывозу зерна с украинской территории жестом доброй воли со стороны Москвы.