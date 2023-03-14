Спикер Кремля Песков назвал продление сделки по вывозу зерна с Украины жестом доброй воли со стороны России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление сделки по вывозу зерна с украинской территории жестом доброй воли со стороны Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Продление зерновой сделки на 60 дней — жест доброй воли со стороны России, заявил Песков», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также спикер Кремля выразил надежду на то, что часть соглашения, касающаяся российского экспорта, будет выполнена.

Как сообщалось ранее во вторник, Дмитрий Песков отметил, что предметного разговора о возможности до американских президентских выборов провести встречу главы РФ Владимира Путина и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа не было.