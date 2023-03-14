Песков: предметного разговора о возможности до президентских выборов в США провести встречу Путина и Трампа не было

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Предметного разговора о возможности до президентских выборов в Соединенных Штатах провести встречу российского лидера Владимира Путина и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа не было. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал слова Трампа о готовности встретиться с Путиным.

«Предметного разговора и каких-либо инициатив относительно возможности до президентских выборов в США провести встречу Путина и Трампа не было», — процитирован спикер Кремля в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что прямая линия с главой РФ в 2023 году планируется, но ее сроки пока не определены.