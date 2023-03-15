Представитель Госдепа США Прайс заявил, что инцидент с американским БПЛА произошёл из-за некомпетентности российского пилота

В США считают, что ситуация с беспилотником MQ-9 произошла непреднамеренно и является результатом крайней некомпетентности одного из российских лётчиков. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
После просмотра видео крушения БПЛА MQ-9 представитель Госдепа США сделал вывод, что инцидент, вероятно, случился непреднамеренно и является результатом вопиющей некомпетентности пилота, управлявшего истребителем Су-27.
По мнению Прайса, маневры российского боевого самолёта были практически неуправляемы.
Ранее в МО заявили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским БПЛА.