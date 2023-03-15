Песков в ответ на обвинения в «неэкологичности» действий России в инциденте с дроном США посоветовал не летать у границ РФ

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Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля ответил на обвинения в адрес России в том, что в случае с американским беспилотником, летавшим над акваторией Черного моря, она поступила «неэкологично».

Критики упрекают пилота российского истребителя в том, что он якобы сбрасывал топливо на дрон. Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил Пескова высказать свое мнение по поводу обвинений.

«Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично», - ответил пресс-секретарь президента.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, который был вызван в Госдепартамент после инцидента, заявил, что РФ не допустит, чтобы кто-то «прорывался в ее акваторию».