Посол в США Антонов: Россия не допустит, чтобы кто-то «прорывался в ее акваторию»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Telegram/t.me/EmbUSA.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал в среду в эфире телеканала «Россия 1» о своей беседе в Госдепе США, куда он был вызван после инцидента с беспилотным летательным аппаратом, потерпевшим крушение в нейтральных водах Черного моря. По его словам, он предостерег Вашингтон от подобных действий в дальнейшем.

Антонов сообщил, что в ходе 30-минутной встречи с заместителем госсекретаря США Карен Донфрид он говорил об озабоченности России в связи с тем, что американские военные «частенько проверяют и пытаются просветить ПВО России, посмотреть, где есть уязвимости». По его мнению, то же самое наблюдалось в ситуации с дроном.

«Я предостерег от таких действий, сказал, что мы и дальше не допустим того, чтобы кто-то прорывался в акваторию, которая принадлежит Российской Федерации», - заявил дипломат.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию с беспилотником, сказал, что США меньше всего хотели бы прямого столкновения с Россией.