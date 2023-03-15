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Белый дом: США меньше всего хотели бы прямого столкновения с Россией

, 17:31 Источник: ТАСС

Белый дом: США меньше всего хотели бы прямого столкновения с Россией
Джон Кирби. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Соединенные Штаты меньше всего хотели бы эскалации украинского конфликта до уровня прямого столкновения с Россией. Об этом заявил в интервью CNN в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал ситуацию в связи с крушением американского беспилотника в Черном море во вторник.

«Мы меньше всего хотели бы, как и все остальные, эскалации конфликта в Украине до такого уровня, когда это будет что-то между США и Россией», - заявил Кирби.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Россия знает о целях, которые преследуют США, ведя разведывательные действия в районе Черного моря.

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