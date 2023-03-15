Глава СВР Нарышкин: Россия знает, с какой целью США ведут разведку в Черном море

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Источник: РИА Новости

Глава СВР Сергей Нарышкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россия имеет «подробное» представление о целях разведывательной деятельности Соединенных Штатов в Черном море. Об этом заявил в среду в эфире телеканала «Россия 1» директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Комментируя вчерашние события, связанные с американским беспилотником MQ-9 Reaper, глава СВР сообщил, что Россия стремится выявить объекты, представляющие наибольший интерес для Вашингтона.

«Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты, и территории, которые для них представляют наибольший интерес», - приводит слова Нарышкина «РИА Новости».

Во вторник Пентагон сообщил о столкновении российского истребителя с американским БПЛА над нейтральными водами Черного моря. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что контакта российского самолета с дроном не было.