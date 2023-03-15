Кадыров опроверг слухи о своей смертельной болезни, заверив, что он здоров и полон сил

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров опроверг слухи о своем смертельном недуге, заявив, что он здоров и полон сил. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале руководителя Чеченской Республики.

Политический деятель отметил, что электронный счетчик молитв, который он носит на руке, вызвал множество обсуждений.

«И как только его не называли: тревожной кнопкой, медицинским прибором, загадочным прибором. Все гадают и гадают. Честно признаться, повеселили меня эти версии», — указал Кадыров.

По словам чеченского лидера, утверждения о его неизлечимой болезни являются ложными. Кадыров заверил, что он здоров, полон сил и, как и прежде, занимается спортом.

Ранее сообщалось, что глава Чечни разместил в интернете свою фотографию с трофеями из зоны российской спецоперации — ПЗРК Stinger и «Игла».