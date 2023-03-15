Зюганов заявил, что КПРФ готовится к «обстоятельной» встрече с Си Цзиньпином

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Источник: РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Sergey Petrov/globallook.com

Компартия РФ ведет подготовку к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи фракции коммунистов с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая проходила в среду.

«Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с [председателем КНР] Си Цзиньпином , с которым мы в свое время подписали меморандум, и он выполняется между нашими партиями по всем направлениям» - рассказал Зюганов.

Ранее ряд международных агентств сообщили о скором визите в Россию китайского лидера. На данный момент ни российская, ни китайская стороны официально не подтвердили эту информацию.