Песков заявил, что ему пока нечего сказать по поводу вероятного визита Си Цзиньпина в Москву

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков сделал заявление о том, что ему пока нечего сказать по поводу вероятного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Пескову пока нечего сказать насчет возможного визита Си Цзиньпина в Москву, Кремль проинформирует об этом своевременно», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство Reuters, сославшись на свои источники, указало на то, что китайский лидер на следующей неделе планирует посетить российскую столицу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным.