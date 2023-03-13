Reuters: глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

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Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Xueren / globallookpress.com

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен посетить столицу Российской Федерации на следующей неделе. Соответствующую информацию, как указывает Telegram-канал РИА Новости, распространило агентство Reuters.

«Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе, пишет Рейтер со ссылкой на источники», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Си Цзиньпин сделал заявление о том, что Пекин будет неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Также китайский лидер отметил, что его стране необходимо модернизировать свои Вооруженные силы.